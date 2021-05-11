- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Rüşvetle sahte pasaport yaptıran uyuşturucu satıcısı İstanbul Havalimanı’nda yakalandı
İstanbul Havalimanı’nda İran’da 20 bin dolar rüşvet vererek 'Hamid Namıan' adına aldığı sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yapan Türk vatandaşı H.T. ülkeye 25. Kez girişinde yakalandı. Türkiye'de uyuşturucu ticareti suçlarından hakkında arama kararı olan H.T. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.