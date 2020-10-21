Rus vatandaşı Anjelika Shcherbakova: İstanbul güç verici ve acayip bir şehir

İstanbul’a her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist geliyor. İstanbul’un hayaliyle Türkiye’ye gelen Anjelika Shcherbakova ise İstanbul’u gördükten sonra artık ülkesi Rusya’ya geri dönmeyi düşünmüyor. Anjelika, İstanbul için “Güç verici ve acayip bir şehir” nitelemesi yaptı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)