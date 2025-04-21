21 Nisan 2025, Pazartesi
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Rus turistin ölümden döndüğü anlar! Kopan tekerden kıl payı kurtuldu
Antalya'da seyir halindeki safari aracının tekeri kopunca araç park halindeki ticari panelvana çarptı. Kazada kopan ikinci teker 150 metre ileride bulunan bir işyerine girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Rus turist üzerine doğru gelen tekerden son anda kaçtı. İşte o anlar.