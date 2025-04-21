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Rus turistin ölümden döndüğü anlar! Kopan tekerden kıl payı kurtuldu

Rus turistin ölümden döndüğü anlar! Kopan tekerden kıl payı kurtuldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.04.2025 14:39
Antalya'da seyir halindeki safari aracının tekeri kopunca araç park halindeki ticari panelvana çarptı. Kazada kopan ikinci teker 150 metre ileride bulunan bir işyerine girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Rus turist üzerine doğru gelen tekerden son anda kaçtı. İşte o anlar.
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Rus turistin ölümden döndüğü anlar! Kopan tekerden kıl payı kurtuldu
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