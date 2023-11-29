Rus model ve kızı öldürülmüş halde bulundu! Bodrum’da kan donduran çifte cinayet

Rus model İrina Dvizova ile 15 yaşındaki kızı Bodrum'da öldürülmüş olarak bulundu. Polis, katil ya da katillerin izini sürerken, Dvizova'nın ortadan kaybolan Finlandıyalı erkek arkadaşı şüpheleri üzerine çekti.

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