Rus mankenden Türk polisine teşekkür! Korku dolu anları anlattı: Hayatımda ilk kez yaşadım

Şişli'de parkta ilerlerken arkasından gelen bir kapkaççının çantasını alıp kaçtığı Rus manken Elena Sergeeva o gün yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından anlattı. Elena; "Hayatımda ilk kez başıma böyle bir durum geldi. Birkaç gün önce soyuldum. Peşinden koştum ama olmadı. Polisler onu yakaladı. Telefonum bulundu. Polislere çok teşekkür ederim" dedi.