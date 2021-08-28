28 Ağustos 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Rus mankenden Türk polisine teşekkür! Korku dolu anları anlattı: Hayatımda ilk kez yaşadım

Rus mankenden Türk polisine teşekkür! Korku dolu anları anlattı: Hayatımda ilk kez yaşadım

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.08.2021 14:18
Şişli'de parkta ilerlerken arkasından gelen bir kapkaççının çantasını alıp kaçtığı Rus manken Elena Sergeeva o gün yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından anlattı. Elena; "Hayatımda ilk kez başıma böyle bir durum geldi. Birkaç gün önce soyuldum. Peşinden koştum ama olmadı. Polisler onu yakaladı. Telefonum bulundu. Polislere çok teşekkür ederim" dedi.
Kastamonu’daki selden yeni görüntü!
Kastamonu'daki selden yeni görüntü!
İzmir Foça’da orman yangını: Ekipler sevk edildi
İzmir Foça’da orman yangını: Ekipler sevk edildi
Rus mankenden Türk polisine teşekkür!
Rus mankenden Türk polisine teşekkür!
Ekranların en çok izlenen programı başlıyor!
Ekranların en çok izlenen programı başlıyor!
Sel felaketinde ailesini kaybetti
Sel felaketinde ailesini kaybetti
İbrahim Deniz ve eşi Ayşe Deniz yeni evlerine kavuştu
İbrahim Deniz ve eşi Ayşe Deniz yeni evlerine kavuştu
İzmir-Aydın yolunda kaza: 4 ölü!
İzmir-Aydın yolunda kaza: 4 ölü!
İETT şoförü otobüsteki engelli futbolcuları darp etti
İETT şoförü otobüsteki engelli futbolcuları darp etti
Isparta’da sokağa atılmışlardı İzmir’de evleri çıktı!
Isparta'da sokağa atılmışlardı İzmir'de evleri çıktı!
Demet Akalın Fatma teyzenin evini yaptırıyor
Demet Akalın Fatma teyzenin evini yaptırıyor
İlginç tedavi yöntemi! Gömmeye çalıştılar
İlginç tedavi yöntemi! Gömmeye çalıştılar
Dev uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
Dev uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
Daha Fazla Video Göster