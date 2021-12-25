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Rus Donanmasına ait "Caesar Kunikov" gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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Giriş: 25.12.2021 18:29
Rus Donanmasına ait "Caesar Kunikov" isimli gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Marmara Denizi yönüne seyrini sürdüren gemiye boğaz geçişinde sahil güvenlik unsurları refakat etti.
Rus Donanmasına ait gemi Boğaz’dan geçti
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