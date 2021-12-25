25 Aralık 2021, Cumartesi
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Rus Donanmasına ait "Caesar Kunikov" gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus Donanmasına ait "Caesar Kunikov" isimli gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Marmara Denizi yönüne seyrini sürdüren gemiye boğaz geçişinde sahil güvenlik unsurları refakat etti.