Ruhsatsız silahlanma nasıl önlenir?

Ruhsatsız silahlanma sayısındaki artış 52 yıllık eğitimci İbrahim Oktugan'ın 17 yaşındaki bir öğrenci tarafından öldürülmesiyle yeniden gündeme geldi. Peki ruhsatsız silahlanmada caydırıcı cezalar için hangi adımlar atılabilir? Detaylar haberimizde...

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