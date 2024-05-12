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Ruhsatsız silahlanma nasıl önlenir?

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.05.2024 13:52
Ruhsatsız silahlanma sayısındaki artış 52 yıllık eğitimci İbrahim Oktugan'ın 17 yaşındaki bir öğrenci tarafından öldürülmesiyle yeniden gündeme geldi. Peki ruhsatsız silahlanmada caydırıcı cezalar için hangi adımlar atılabilir? Detaylar haberimizde...
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