Ruhsatsız silaha hapis cezası! Savcıdan tutuklamaya sevk talimatı

Kadına şiddet, silahlı saldırılar ve magandaların kutlama adı altında kime gelir kimin canı yanar diye düşünmeden yağdırdığı kurşunlar. Hepsi ruhsatsız silahlardan çıkıyor. İşte bu sorumsuzluğa imza atanlar, artık sokaklarda elini kolunu sallayarak gezemeyecek. Çünkü ruhsatsız silah kullananlara hapis cezası geliyor. Yasa teklifi yakında mecliste olacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN