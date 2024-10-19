19 Ekim 2024, Cumartesi
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Ruhsatsız silaha hapis cezası! Savcıdan tutuklamaya sevk talimatı
Kadına şiddet, silahlı saldırılar ve magandaların kutlama adı altında kime gelir kimin canı yanar diye düşünmeden yağdırdığı kurşunlar. Hepsi ruhsatsız silahlardan çıkıyor. İşte bu sorumsuzluğa imza atanlar, artık sokaklarda elini kolunu sallayarak gezemeyecek. Çünkü ruhsatsız silah kullananlara hapis cezası geliyor. Yasa teklifi yakında mecliste olacak.