Ruhsatsız silah ve yetkisiz çakarda ceza yolda!

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler Başkanlığında yürütülen İçişleri Bakanlığı ve güvenlik alanındaki kanun teklifinin çalışmaları tamamlandı. Meclis'e bu hafta sunulacak teklifle ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artırılacak.

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