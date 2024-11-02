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Ruhsatsız silah ve yetkisiz çakarda ceza yolda!

Ruhsatsız silah ve yetkisiz çakarda ceza yolda!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 18:01
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler Başkanlığında yürütülen İçişleri Bakanlığı ve güvenlik alanındaki kanun teklifinin çalışmaları tamamlandı. Meclis'e bu hafta sunulacak teklifle ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artırılacak.
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Ruhsatsız silah ve yetkisiz çakarda ceza yolda!
Ruhsatsız silah ve yetkisiz çakarda ceza yolda!
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