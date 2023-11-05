05 Kasım 2023, Pazar
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Röntgeni görünce doktorlar bile şaşkına döndü! Kalbi 12 santim kaydı, içinden kilolarca...
İstanbul'da yaşayan Burak Aktaş isimli vatandaş, halsizlik ve nefes darlığı ile gittiği hastanede adeta şoka girdi. Çekilen röntgenin sonucu doktorları bile şaşkına çevirirken, Aktaş'ın kalbinin göğsünde bulunan kitle nedeniyle 12 santim kaydığı tespit edildi.