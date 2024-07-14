14 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Römorktan kopup istasyona daldı! Ortalığı savaş alanına çevirdi | İşte saniye saniye o anlar

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.07.2024 16:32
Düzce’nin Akçakoca ilçesinde hareket halindeki minibüsün arkasındaki römorktan kopan lastik, akaryakıt istasyonuna daldı. Benzin istasyonunda büyük paniğe sebep olan o anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kayseri’ye uyuşturucu sokmaya çalışan 2 şahıs yakalandı
Kayseri’ye uyuşturucu sokmaya çalışan 2 şahıs yakalandı
Römorktan kopup istasyona daldı!
Römorktan kopup istasyona daldı!
Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Erciyes’te dağcılar kaza geçirdi
Erciyes’te dağcılar kaza geçirdi
Silivri’de otluk alanda yangın
Silivri'de otluk alanda yangın
Yağışa hazırlıksız yakalanan pazarcılar zor anlar yaşadı
Yağışa hazırlıksız yakalanan pazarcılar zor anlar yaşadı
Salda Gölü’nde sıcak hava balonuyla ilk uçuş
Salda Gölü'nde sıcak hava balonuyla ilk uçuş
Kedileri itfaiye çıkardı
Kedileri itfaiye çıkardı
Otomobil ile minibüsün çarpışma anı kamerada
Otomobil ile minibüsün çarpışma anı kamerada
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Şanlıurfa’da yolcu otobüsü devrildi!
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi!
Esenyurt’ta inanılmaz olay!
Esenyurt'ta inanılmaz olay!
Daha Fazla Video Göster