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Rojin’in babası A Haber’e konuştu: Yurttan sarı terlik ile çıktı

Rojin’in babası A Haber’e konuştu: Yurttan sarı terlik ile çıktı

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 15:56
Van'da 11 gündür kayıp üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'den hala haber yok. Kayıp genç kızın babası Nizamettin Kabaiş kızının son anlarını A Haber muhabiri Yüksel Akalan'a anlattı.
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Rojin’in babası A Haber’e konuştu!
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