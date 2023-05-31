31 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Rögar kapağı otomobili böyle savurdu

Rögar kapağı otomobili böyle savurdu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.05.2023 11:41
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yağış sonrasında yolun ortasında sularla beraber açılan rögar kapağının otomobili metrelerce savurduğu anlar kameraya yansıdı. Arka tekerleri 2 metre havaya kalkan otomobil, takla atmaktan son anda kurtuldu.
Rögar kapağı otomobili böyle savurdu
Rögar kapağı otomobili böyle savurdu
İstanbul’da sokak ortasında dehşet!
İstanbul'da sokak ortasında dehşet!
Hortum evin çatısını aldı götürdü
Hortum evin çatısını aldı götürdü
Tam 17 gün kafasında bidonla gezdi
Tam 17 gün kafasında bidonla gezdi
İğrenç olay! Kız çocuğunu oynatıp...
İğrenç olay! Kız çocuğunu oynatıp...
Şiddetli yağmur sebebiyle çöktü
Şiddetli yağmur sebebiyle çöktü
Sağanak hayatı felç etti
Sağanak hayatı felç etti
Ankara’da yollar göle döndü
Ankara’da yollar göle döndü
Sağanak yağış nedeniyle dere taştı
Sağanak yağış nedeniyle dere taştı
Caddeler göle döndü
Caddeler göle döndü
Yeni Kabine ne zaman açıklanacak?
Yeni Kabine ne zaman açıklanacak?
Kılıçdaroğlu’na oy vermeyen çalışana dayak
Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen çalışana dayak
Daha Fazla Video Göster