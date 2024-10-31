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Robot sanatçı Ai-Da’nın eseri müzayedede

Robot sanatçı Ai-Da’nın eseri müzayedede

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 09:26
Güncelleme:31.10.2024 09:26
Dünyanın ilk insansı robot sanatçısı olarak tanınan Ai-Da, bir kez daha tarihe geçmeye hazırlanıyor. Modern bilgisayar biliminin kurucusu Alan Turing'in katkılarıyla insansı asistanlar eşliğinde yarattığı bir tablo, Sotheby's müzayede evinde satışa sunulacak. Bu, bir insansı robot tarafından yapılan ve büyük bir müzayedede satılan ilk eser olarak tarihe geçecek. Eserin değerinin 150 bin sterline (6.6 milyon lira) kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.
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Robot sanatçı Ai-Da’nın eseri müzayedede
Robot sanatçı Ai-Da’nın eseri müzayedede
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