31 Ekim 2024, Perşembe
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Robot sanatçı Ai-Da’nın eseri müzayedede
Dünyanın ilk insansı robot sanatçısı olarak tanınan Ai-Da, bir kez daha tarihe geçmeye hazırlanıyor. Modern bilgisayar biliminin kurucusu Alan Turing'in katkılarıyla insansı asistanlar eşliğinde yarattığı bir tablo, Sotheby's müzayede evinde satışa sunulacak. Bu, bir insansı robot tarafından yapılan ve büyük bir müzayedede satılan ilk eser olarak tarihe geçecek. Eserin değerinin 150 bin sterline (6.6 milyon lira) kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.