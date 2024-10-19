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Rize'yi önce fırtına sonra doldu vurdu

Rize'yi önce fırtına sonra doldu vurdu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 16:25
Rize'de çıkan fırtına nedeniyle Çayeli ilçesinde çatılar uçarken Pazar ve Ardeşen ilçeleri açıklarında hortum çıktı. Sonrasında yağan dolu yerini açık havaya bıraktı.
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