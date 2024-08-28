Rizelinin pratik zekası! Kahvaltıya giden yatak

Türkiye'nin en güzel doğaya sahip kentlerinden biri olan Rize'ye giden turistler, yemeklerini eşsiz manzaraya karşı yapmak istiyor. Özellikle de odalarında kahvaltı yapmak isteyenlerin sayısı artınca Rizeli bir turizmci de bu durum karşısında pratik zekasını konuşturdu. Bakın ortaya nasıl bir manzara çıktı.

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