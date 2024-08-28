28 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Rizelinin pratik zekası! Kahvaltıya giden yatak

Rizelinin pratik zekası! Kahvaltıya giden yatak

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.08.2024 09:15
Türkiye'nin en güzel doğaya sahip kentlerinden biri olan Rize'ye giden turistler, yemeklerini eşsiz manzaraya karşı yapmak istiyor. Özellikle de odalarında kahvaltı yapmak isteyenlerin sayısı artınca Rizeli bir turizmci de bu durum karşısında pratik zekasını konuşturdu. Bakın ortaya nasıl bir manzara çıktı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İş makinesinin darbesiyle yıkıldığı anlar kamerada
İş makinesinin darbesiyle yıkıldığı anlar kamerada
10 yaşındaki çocuk köpeklerden kaçarken bacağını kırdı
10 yaşındaki çocuk köpeklerden kaçarken bacağını kırdı
Sansarın saldırdığı tavuğa suni teneffüs yaptı
Sansarın saldırdığı tavuğa suni teneffüs yaptı
50 yıllık binada çökme! Genç kız alt kata düştü
50 yıllık binada çökme! Genç kız alt kata düştü
8 yaşındaki Narin nerede?
8 yaşındaki Narin nerede?
3 yaşındaki çocuğa kelepçeli işkence
3 yaşındaki çocuğa kelepçeli işkence
Cinayetin görüntüleri dehşete düşürdü
Cinayetin görüntüleri dehşete düşürdü
3 çocuğunu neden öldürdü?
3 çocuğunu neden öldürdü?
Rahat tavırlarıyla şahıs işletmeciyi böyle bıçakladı
Rahat tavırlarıyla şahıs işletmeciyi böyle bıçakladı
Rizelinin pratik zekası! Kahvaltıya giden yatak
Rizelinin pratik zekası! Kahvaltıya giden yatak
Bursa’da çıkan orman yangını kontrol altında
Bursa’da çıkan orman yangını kontrol altında
Tombalacı Mehmet’in torunu gibi!
Tombalacı Mehmet’in torunu gibi!
Daha Fazla Video Göster