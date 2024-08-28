28 Ağustos 2024, Çarşamba
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Rizelinin pratik zekası! Kahvaltıya giden yatak
Türkiye'nin en güzel doğaya sahip kentlerinden biri olan Rize'ye giden turistler, yemeklerini eşsiz manzaraya karşı yapmak istiyor. Özellikle de odalarında kahvaltı yapmak isteyenlerin sayısı artınca Rizeli bir turizmci de bu durum karşısında pratik zekasını konuşturdu. Bakın ortaya nasıl bir manzara çıktı.