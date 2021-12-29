29 Aralık 2021, Çarşamba
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Rizeli esnafın tilkilerle gülümseten sohbeti! Böyle seslendi: Kahve mi çay mı yapayım?
Rize'de turizm işletmeciliği yapan Hasan Osmanoğlu'nun beslediği tilkilerle sohbet görüntüleri sosyal medyada ilgi çekti. Osmanoğlu, "Dizimde oturup yemek yediriyordum. Dükkanın içine soktum. Çok alışınca bağırdığım zaman geliyor, başka gelmiyor. Değişik davranışları oluyor." dedi.