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Rizeli esnafın tilkilerle gülümseten sohbeti! Böyle seslendi: Kahve mi çay mı yapayım?

AA
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Giriş: 29.12.2021 12:41
Rize'de turizm işletmeciliği yapan Hasan Osmanoğlu'nun beslediği tilkilerle sohbet görüntüleri sosyal medyada ilgi çekti. Osmanoğlu, "Dizimde oturup yemek yediriyordum. Dükkanın içine soktum. Çok alışınca bağırdığım zaman geliyor, başka gelmiyor. Değişik davranışları oluyor." dedi.
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