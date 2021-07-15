Rize'den acı haber! Sel afetinde can kaybı 5'e yükseldi

Rize Güneysu'ya Ballıdere köyünde heyelanda çöken evin enkazı altında kalan 28 yaşındaki Ayşe Karali’nin cansız bedeni bulundu. Sel afetinde hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükselirken, kaybolan 3 kişiyi arama faaliyetleri de devam ediyor.

Karadeniz'de etkili olan şiddetli yağış sonrası, Rize'yi sel ve heyelan vurdu can kaybı ve kayıplar var.

Rize'den acı haberler peş peşe geliyor. Rize'nin Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde heyelan sonucu çöken evin enkazı altında kalan Ayşe Karali'nin (28) de cansız bedenine ulaşıldı. Hacere Mert, Adem Yanık ile Aynur ve Mustafa Karali'den sonra Ayşe Karali ile ölenlerin sayısı 5'e çıktı. Kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları ise sürdürülüyor.

RİZE'DE SEL: 5 ÖLÜ, 3 KAYIP

Birçok noktada heyelan meydana geldi, evler tahliye edildi.