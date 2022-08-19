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Rize’de zehir içmek için kuyruğa girdiler! İl Sağlık Müdürlüğü uyardı vatandaş inanmadı

İHA
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Giriş: 19.08.2022 13:55
Rize’de sağlıksız olduğu ortaya çıkan ılıca suyundan su içmek için kuyruğa girmeye devam ediliyor. Yıllardır şifalı olduğu sanılan sudan alınan numune sonrası arsenik oranı 27 kat daha fazla çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçerek sağlıksız olduğuna dair tabela astı ancak vatandaşlar buna rağmen suyu içmek için kuyruğa girdiler.
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