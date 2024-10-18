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Rize’de yağış sonrası heyelan! 1 ev zarar gördü

Rize’de yağış sonrası heyelan! 1 ev zarar gördü

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.10.2024 13:47
Rize Çayeli'nde şiddetli yağışla birlikte meydana gelen heyelanda bir ev zarar gördü. A Haber muhabiri Selman Kutlu olay yerinde bize detayları aktardı.
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