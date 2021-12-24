Rize'de şişen cep telefonu bataryası elinde patladı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Rize’de cep telefonu tamircisinin ikazına uymayan şahsın elinde cep telefonu bataryası patladı. Yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Olay merkez Tophane mahallesi üzerinde bir cep telefonu tamircisinde meydana geldi. Elindeki telefonun bataryasını değiştiren işletme sahibi Gökhan Akyıldız, müşterinin ısrarı üzerinden telefondan çıkardığı bataryayı kendisine verdi. Bu esnada müşterinin telefonuna ekran bandı takmasını istemesi üzerine işletme sahibi Akyıldız çalışma masasına yöneldi ve bu sırada dükkan içerisinde olan oldu. Telefondan çıkarılan şişerek deforme olmuş batarya bir anda patladı. Şans eseri patlamadan önce müşterinin bataryayı yere atması üzerine kendisine zarar gelmezken, işletme içerisinde kısa süreli panik yaşandı. O anlar ise işletmenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.Telefonun bataryasını değiştikten sonra müşteriyi uyardığını ancak müşterinin ikazlara aldırış etmeden deforme edilmiş bataryayla oynaması üzerine bataryanın patladığını dile getiren işletme sahibi Gökhan Akyıldız "Telefonunun bataryası şişmişti ve birinin tavsiyesi üzerine geldi. Bataryayı temiz ve sağlam şekilde söktüm ama batarya patlama aşamasına gelmişti. Yeni bataryayı taktım, müşteri geldi ve telefonunu teslim ettim. Eski bataryayı vermek istemedim. Müşteriye 'Batarya şişmiş patlayacak, geri dönüşüme falan veriyim' dedim. Müşteri ısrarla 'Batarya benimdir ver' dedi. Bende vermek zorunda kaldım. Verdiğimde uyardım kendisini yani 'Bu patlamak üzere dikkat et' dedim. Dinlemedi beni baktım uğraşıyor tekrardan uyardım. 'Tamam abi uğraşmayacağım, sıkıntı yok' dedi. Oradan telefonuna kırılmaz cam takmamı istedi. Geçtim yerime; camı takıyorum, oraya verdim kendimi. Şişmiş bataryayı hamur gibi yoğurmaya başladı" ifadelerini kullandı.