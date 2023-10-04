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Rize'de şiddetli yağış hasara yol açtı

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Giriş: 04.10.2023 10:19
Meteoroloji tarafından Rize için yapılan turuncu uyarının ardından şiddetli yağışlar etkili oldu. Yağışlar sonrasında özellikle iç kesimlerinde etkili olan seller sonrasında 2 araç sel sularına kapılırken, çok sayıda köy yolu da heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı.
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