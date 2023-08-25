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Rize'de şiddetli yağış

A Haber
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Giriş: 25.08.2023 11:09
Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası 8 ev tedbir amacıyla boşatıldı. Son durumu A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı.
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