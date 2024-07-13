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Rize’de sıcaktan bunalan genç yağmur altında duş aldı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.07.2024 21:01
Rize'de bir süredir etkili olan sıcak havanın ardından yağan yağmur vatandaşları sevindirdi. Kalkandere ilçesinde de havaların sıcaklığından bunalan bir genç ise sevincini yağmurun altında yıkanarak gösterdi. Sağanak yağan yağmurun altına giren vatandaş şampuanla yağmurun altında kafasını yıkadı. Renkli görüntülerin oluştuğu anlar arkadaşlarının cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
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Rize’de sıcaktan bunalan genç yağmur altında duş aldı!
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