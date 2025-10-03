03 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Rize’de seyir halindeki kamyon şaha kalktı
Rize’de seyir halindeki kamyon şaha kalktı

Rize’de seyir halindeki kamyon şaha kalktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.10.2025 18:15
Olay Rize merkeze bağlı Eminettin Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre demir ve çeşitli uzun metallerle yüklü bir kamyon, yokuş çıkarken yükü geriye doğru kaydı. Kaymanın sonucu ön tekerlekleri aniden havaya kalkan aracın arkası yere oturdu. Olayı gören mahalle sakinleri kısa süreli büyük bir panik yaşarken, sürücünün soğukkanlılığı ve ani manevrasının yanı sıra kamyonun arkasında takip mesafesinin altında bir araç olmaması faciayı önledi. Ardından bölgeye çağrılan forklift yardımı ile yük havaya kaldırılırken kamyon daha güvenli bir bölgeye seyir ettirildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rize’de seyir halindeki kamyon şaha kalktı
Rize’de seyir halindeki kamyon şaha kalktı
Rize’de seyir halindeki kamyon şaha kalktı
Gazze’deki açlığa sessiz kalmadılar
Gazze’deki açlığa sessiz kalmadılar
Bartın’da kahverengi kokarca istilası kabusa dönüştü
Bartın'da kahverengi kokarca istilası kabusa dönüştü
FETÖ yalanıyla 978 bin TL’lik dolandırıcılık yaptılar
FETÖ yalanıyla 978 bin TL'lik dolandırıcılık yaptılar
İstanbul yolunda lüks otomobil alev topuna döndü
İstanbul yolunda lüks otomobil alev topuna döndü
Boş bırakılan valiz ekipleri teyakkuza geçirdi
Boş bırakılan valiz ekipleri teyakkuza geçirdi
İstanbul’un tabut binaları!
İstanbul'un tabut binaları!
Fethiye sağanak yağışa teslim oldu!
Fethiye sağanak yağışa teslim oldu!
OMÜ’de Sumud Filosu’na destek yürüyüşü
OMÜ'de Sumud Filosu'na destek yürüyüşü
Arnavutköy’den Gazze’ye destek çağrısı
Arnavutköy’den Gazze’ye destek çağrısı
Fethiye’yi yağış vurdu! Yollar göle döndü
Fethiye’yi yağış vurdu! Yollar göle döndü
Para vermeyince bıçaklandı
Para vermeyince bıçaklandı
Daha Fazla Video Göster