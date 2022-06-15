15 Haziran 2022, Çarşamba
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Rize’de serinlemek için dereye giren genç öldü! Son anları kamerada
Rize'de 21 yaşındaki gencin serinlemek için girdiği Fırtına Deresi sonu oldu. Akıntı sebebiyle bir süre sürüklenen genci ekipler tarafından dereden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz gencin son görüntüleri ortaya çıktı.