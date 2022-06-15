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Rize’de serinlemek için dereye giren genç öldü! Son anları kamerada

İHA
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Giriş: 15.06.2022 17:51
Güncelleme:15.06.2022 17:56
Rize'de 21 yaşındaki gencin serinlemek için girdiği Fırtına Deresi sonu oldu. Akıntı sebebiyle bir süre sürüklenen genci ekipler tarafından dereden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz gencin son görüntüleri ortaya çıktı.
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