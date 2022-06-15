Rize’de serinlemek için dereye giren genç öldü! Son anları kamerada

Rize'de 21 yaşındaki gencin serinlemek için girdiği Fırtına Deresi sonu oldu. Akıntı sebebiyle bir süre sürüklenen genci ekipler tarafından dereden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz gencin son görüntüleri ortaya çıktı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN