Rize’de selin vurduğu evden kaçan Sevim Karaali A Haber’e yaşadıklarını anlattı

Rize'de selin vurduğu Güneysu ve Muradiye ilçelerinde kayıp 2 kişi aranıyor. Bir yandan da yaralar sarılıyor. Bölgeye 17 buçuk milyon lira yardım gönderildi. Hasar tespit çalışmalarının ise bugün tamamlanması bekleniyor. Selin vurduğu evden kaçan Sevim Karaali yaşadıklarını A Haber muhabiri Sevim Kutlu'ya anlattı.

A Haber'e konuşan Sevim Karaali, "Ahırda ineklere bakıyordum o sırada sular geldi. Hayvanları kurtarmak için yardım çağırdım. O sırada 2 merdiven çıktım adeta kıyamet koptu. Biz buraya toplandık kaçış kolay olur diye. Oradan kaçmayı başardık." dedi.

Sevim Karaali, "Oğlum yengesini sırtına alıp molozların içinden kurtardı. Verilmiş sadakamız varmış, Allah'ım çocuklarımızı bize bağışladı. Can kaybımız yok şükürler olsun molozların altında evlat aramıyoruz. Devletimiz bizim yanımızda." diye konuştu.