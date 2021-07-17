17 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Rize’de selin vurduğu evden kaçan Sevim Karaali A Haber’e yaşadıklarını anlattı

Rize’de selin vurduğu evden kaçan Sevim Karaali A Haber’e yaşadıklarını anlattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.07.2021 15:15
Rize'de selin vurduğu Güneysu ve Muradiye ilçelerinde kayıp 2 kişi aranıyor. Bir yandan da yaralar sarılıyor. Bölgeye 17 buçuk milyon lira yardım gönderildi. Hasar tespit çalışmalarının ise bugün tamamlanması bekleniyor. Selin vurduğu evden kaçan Sevim Karaali yaşadıklarını A Haber muhabiri Sevim Kutlu'ya anlattı.

A Haber'e konuşan Sevim Karaali, "Ahırda ineklere bakıyordum o sırada sular geldi. Hayvanları kurtarmak için yardım çağırdım. O sırada 2 merdiven çıktım adeta kıyamet koptu. Biz buraya toplandık kaçış kolay olur diye. Oradan kaçmayı başardık." dedi.

Sevim Karaali, "Oğlum yengesini sırtına alıp molozların içinden kurtardı. Verilmiş sadakamız varmış, Allah'ım çocuklarımızı bize bağışladı. Can kaybımız yok şükürler olsun molozların altında evlat aramıyoruz. Devletimiz bizim yanımızda." diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Selden kurtulan kadın A Haber'e konuştu
Selden kurtulan kadın A Haber'e konuştu
Tatlıcılar bayrama nasıl hazırlanıyorlar?
Tatlıcılar bayrama nasıl hazırlanıyorlar?
Niğde’de 74 kaçak göçmen yakalandı!
Niğde’de 74 kaçak göçmen yakalandı!
Sinek sorununa bitkisel çözüm!
Sinek sorununa bitkisel çözüm!
Katil kelebek alarmı!
Katil kelebek alarmı!
Sıcak hava kalbi yoruyor!
Sıcak hava kalbi yoruyor!
71 kişi boğuldu! Peki nasıl engellenir?
71 kişi boğuldu! Peki nasıl engellenir?
Binlerce cana kastedeceklerdi
Binlerce cana kastedeceklerdi
Korkunç! Selden yeni görüntü
Korkunç! Selden yeni görüntü
Türkiye ilham olan başarılar
Türkiye ilham olan başarılar
Osman Büyükşen ilk kez konuştu: Kardeşlerim masumdur
Osman Büyükşen ilk kez konuştu: Kardeşlerim masumdur
Yeni evli çiftten sokak ortasında skandal görüntüler!
Yeni evli çiftten sokak ortasında skandal görüntüler!
Daha Fazla Video Göster