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Rize'de sel ve heyelan felaketi! İşte facianın boyutunu anlatan fotoğraf: Evler askıda kaldı

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Giriş: 17.07.2021 11:12
Rize'de çarşamba günü 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı sel ve heyelan felaketinde, 236 bina hasar gördü. Heyelan sonucu yamaçlarda çok sayıda evin askıda kaldığı kentte, hasar tespit çalışmaları sürüyor. Selde kaybolan 2 kişi ise dere yataklarında aranıyor. İşte facianın boyunu ortaya koyan kareler...
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