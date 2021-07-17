Rize’de sel felaketi! Selden son anda böyle kurtuldu

Güneysu'da sel ve heyelan anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Ballıdere Köyü'nde heyelan bir evi yıktı. Selin geldiğini gören vatandaşlar panikle kaçmaya başladı. Sel bir evi yıkarken, çevredekiler son anda kurtuldu. Vatandaşlar felaketten son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlar afetin şiddetinin boyunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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