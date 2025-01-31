31 Ocak 2025, Cuma

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Rize’de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Rize'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.01.2025 01:12
Edinilen bilgiye göre, Pazar ilçesine bağlı Irmak köyü Durallar Orman mevkiinde öğle saatlerinde örtü yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ilk etapta Kaçkar İtfaiye Birliği ekipleri sevk edilirken, ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de bölgeye gitti. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek ormanlık sıçrarken, yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
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Rize’de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
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