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Rize'de korku dolu anlar! Çay bahçesinde baş kısmı kopmuş erkek cesedi bulundu

DHA
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Giriş: 09.04.2024 20:55
Rize'nin Çayeli ilçesinde çay bahçesinde 35- 40 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Baş kısmı kopmuş, yanında tüfek ile tabancanın bulunduğu ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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