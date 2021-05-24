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Rize'de kenevir ipliğinden kumaş üretimi yaygınlaşıyor! 6 üretici, 5 dekar alanda kenevir üretecek

DHA
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Giriş: 24.05.2021 10:50
Güncelleme:24.05.2021 10:58
Rize kenevirden elde edilen liflerden özel el dokuma tezgahlarında üretilen 'Rize bezi' geleneği, 1960 yılında kenevir üretiminin yasaklanmasıyla yok olmaya yüz tuttu. Kenevir ekiminin geçen yıl özel izinle yeniden yasallaşmasının ardından gelenek sürdürüldü. Kentte verilen eğitimlerin ardından 6 üretici, 5 dekar alanda bu yıl üretime başladı. Hint kenevirinden elde edilen iplikle özel el dokuma tezgahlarında üretilen 'Rize bezi'nden ise masa örtüsü, havlu ve şık tasarımlı kıyafetler dikilecek.
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