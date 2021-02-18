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Rize’de keçi sürüsünü fark etmeyen sürücü hayvanların arasına daldı: 13 küçükbaş hayvan telef oldu

İHA
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Giriş: 18.02.2021 01:18
Güncelleme:18.02.2021 01:24
Rize’de çoğunluğu keçilerden oluşan küçükbaş hayvan sürüsünü fark edemeyen sürücü bir anda aralarına daldı, 13 hayvan telef oldu. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza Ardeşen-Çamlıhemşin yolu üzerinde Astaş Mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, henüz kimliği ve plakası belirlenemeyen bir sürücü gece karanlığında yolda bir anda karşısına çıkan ve otoyolu tamamen trafiğe kapatmış şekilde geçiş yapan çoban ve 100 küçükbaş hayvanın arasına daldı.

Kazada 13 küçükbaş hayvan telef olurken sağa sola kaçan küçükbaş hayvanlar ise telef olmaktan son anda kurtuldu.

O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

13 küçükbaş hayvanın telef olduğu kazada çoban ve sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu, kazada yara almadıkları öğrenildi.

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