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Rize’de kan donduran vahşet! Engel olmaya çalıştılar ama...

İHA
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Giriş: 28.01.2023 10:34
Rize’de eli sopalı bir vatandaş sokak köpeğine dehşeti yaşattı. Saldırgan, korkudan kahvehaneye sığınan köpeğin peşini orada da bırakmadı. Yaşanan korkunç olay güvenlik kamerasına yansıdı.
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