28 Ocak 2023, Cumartesi
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Rize’de kan donduran vahşet! Engel olmaya çalıştılar ama...
Rize’de eli sopalı bir vatandaş sokak köpeğine dehşeti yaşattı. Saldırgan, korkudan kahvehaneye sığınan köpeğin peşini orada da bırakmadı. Yaşanan korkunç olay güvenlik kamerasına yansıdı.