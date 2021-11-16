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Rize'de kamyonet çocuğa böyle çarptı

DHA
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Giriş: 16.11.2021 11:42
Kaza, Muradiye beldesine bağlı Kömürcüler köyünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Haticenur Koto’ya, A.T. (35) yönetimindeki kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Koto, sağ bacağından hafif şekilde yaralandı. Kamyonet sürücüsü tarafından hastaneye kaldırılan küçük kız, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, koşarak yolun karşında kendisini bekleyen kadının yanına gitmek isteyen sırt çantalı küçük kızın, kamyonetin çarpmasıyla savrulduğu ve çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.

Öte yandan kazanının gerçekleştiği yerin 500 metre aşağısında, geçen hafta meydana gelen kazada; sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün, yolda el arabasıyla ot taşıyan Meryem Kayalar'a (50) çarpması sonucu Kayalar şadırvana sıkışarak hayatını kaybetmişti.

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