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Rize’de kale direği üzerine devrildi! 9 yaşındaki Yiğit yaşam savaşını kaybetti

İHA
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Giriş: 10.12.2022 16:01
Rize'de, Çaykur Rizespor Altyapı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi, arkadaşının asıldığı kale direğinin üzerine devrilmesiyle ağır yaralanıp, 3 gündür tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybeden 9 yaşındaki futbolcu Yiğit Demirel tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti. Hastane önünde bekleyen ailesi, taziyeleri kabul ederken, aile fertlerini, yakınları teskin etmeye çalıştı.
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