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Rize'de heyelan sonrası konutların tahliyesine karar verildi

A Haber
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Giriş: 29.08.2023 11:48
Rize'de şiddetli yağışların ardından 39 konutun nakline karar verildi. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Selman Kutlu son durumu canlı yayında aktardı.
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