Rize’de hamile kadın için zorlu kurtarma! Karla kapanan yol iş makinesiyle açıldı

Rize’nin Pazar ilçesinde rahatsızlanan hamile N.A.’ya ulaşmak için yola çıkan ambulans, yoğun kar yağışı nedeniyle ilerleyemedi. Bunun üzerine Rize İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçerek iş makinesiyle yolu açtı. Yolun açılmasıyla sağlık ekipleri hastaya ulaşarak onu hastaneye kaldırdı.

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