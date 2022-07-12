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Rize'de görenleri hayrete düşüren manzara! İlgi odağı oldu

İHA
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Giriş: 12.07.2022 13:32
Son dakika haberi... Rize'nin Hemşin ilçesine bağlı Çamlıtepe Mahallesi'nde yaşayan Sezai Yüce'nin evinin önünde bulunan direğin üzerindeki görüntü görenleri şaşkıne çevirdi. İşte o görüntüler...
Rizede şoke eden manzara RİZE'DE ŞOKE EDEN MANZARA

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