12 Temmuz 2022, Salı
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Rize'de görenleri hayrete düşüren manzara! İlgi odağı oldu
Son dakika haberi... Rize'nin Hemşin ilçesine bağlı Çamlıtepe Mahallesi'nde yaşayan Sezai Yüce'nin evinin önünde bulunan direğin üzerindeki görüntü görenleri şaşkıne çevirdi. İşte o görüntüler...