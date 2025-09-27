Rize’de dere yatağında yer alan bungolavlar kaldırıldı

Rize'deki sel felaketinde, dere yatağında bulunan bazı bungalovlar akıntıya kapılmıştı. İşte o bungalovlar olası bir facianın önüne geçilmesi için kaldırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN