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Rize'de çay toplarken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan genç yaşam savaşını kaybetti

Rize'de çay toplarken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan genç yaşam savaşını kaybetti

İHA
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Giriş: 21.07.2024 20:12
Rize'nin Güneysu ilçesinde çay topladığı esnada, teleferikte bulunan elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti.
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