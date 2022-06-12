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Rize'de bir garip olay! Balkonu var ama kapısı yok

İHA
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Giriş: 12.06.2022 12:24
Rize'nin İyidere ilçesine bağlı Büyükçiftlik köyünde bir evin sahibi balkonun kapısını tuğla örüp kapatarak ilginç bir görüntü oluşturdu.
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