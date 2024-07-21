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Rize’de aç kalan domuzlar şehir merkezine indi

Rize’de aç kalan domuzlar şehir merkezine indi

İHA
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Giriş: 21.07.2024 15:25
Rize’nin Güneysu ilçesinde aç 5 domuz, ilçe merkezine kadar inerek karayoluna çıktı.
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