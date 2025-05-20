Rize’de 8 katlı binada yangın! Alevler metrelerce yükseldi

Yangın, Rize Merkez Ekrem Orhon Mahallesi'nde bulunan ve daha önce yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltılan 8 katlı Birlik Apartmanı'nın 8. katında çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü çıkan yangında evin camlarından dışarıya kadar çıkan alevleri gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Rize Belediyesi itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Paniğe yol açan yangının çıkış sebebi için geniş çapta çalışma başlatıldı.

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