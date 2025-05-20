21 Mayıs 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Rize'de 8 katlı binada yangın! Alevler metrelerce yükseldi
Rize’de 8 katlı binada yangın! Alevler metrelerce yükseldi

Rize'de 8 katlı binada yangın! Alevler metrelerce yükseldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.05.2025 23:25
Yangın, Rize Merkez Ekrem Orhon Mahallesi'nde bulunan ve daha önce yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltılan 8 katlı Birlik Apartmanı'nın 8. katında çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü çıkan yangında evin camlarından dışarıya kadar çıkan alevleri gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Rize Belediyesi itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Paniğe yol açan yangının çıkış sebebi için geniş çapta çalışma başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rize’de 8 katlı binada yangın! Alevler metrelerce yükseldi
7 katlı binanın çatısı alev alev yandı!
7 katlı binanın çatısı alev alev yandı!
Yaban keçileri kayısı bahçesine indi
Yaban keçileri kayısı bahçesine indi
Rize’de 8 katlı binada yangın! Alevler metrelerce yükseldi
Rize'de 8 katlı binada yangın! Alevler metrelerce yükseldi
Marmara Denizi’nde müsilajla mücadele sürüyor!
Marmara Denizi'nde müsilajla mücadele sürüyor!
Kocaeli’de dumanlar gökyüzünü kapladı
Kocaeli'de dumanlar gökyüzünü kapladı
Mersin’de fabrika alev alev yandı!
Mersin'de fabrika alev alev yandı!
Trafik kavgasında parmağı koptu!
Trafik kavgasında parmağı koptu!
Yeni nesil çete operasyonu!
"Yeni nesil çete" operasyonu!
Bebeklerde sarılık tehlikesi!
Bebeklerde sarılık tehlikesi!
Mogan Gölü’ne atlayan şahıs görenleri hayrete düşürdü
Mogan Gölü'ne atlayan şahıs görenleri hayrete düşürdü
Taksicinin kardeşi tarafından vurulma anları kamerada!
Taksicinin kardeşi tarafından vurulma anları kamerada!
Öğrenciye Karabaş diye hakaret eden öğretmen açığa alındı
Öğrenciye "Karabaş" diye hakaret eden öğretmen açığa alındı
Daha Fazla Video Göster