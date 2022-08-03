Rize’de 3 bin 480 metre yükseklikte şoke eden görüntüler! Bu kadarı da olmaz dedirtti

Rize'de deniz seviyesinden 3 bin 480 metre yükseklikte zorlu tırmanış rotasına sahip olan Altıparmak Dağı'na çıkan dağcı, gördükleri karşısında şoke oldu. 51 yaşındaki Ömer Aydınoğlu zirvede bırakılan çöpleri görünce, "Bunları buraya bırakan insanlara ben dağcı demiyorum" diyerek gördüğü her çöpü topladı.