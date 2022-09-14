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Rize’de 1 ay önce işe girdi 150 bin TL’lik soygun yaptı! O anlar kamerada

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Giriş: 14.09.2022 10:27
Rize'de bir telefoncu da 1 ay önce işe giren telefon tamircisi iş yerinden yaklaşık 150 bin TL'lik telefon ve kasadaki paraları çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.
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