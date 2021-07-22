22 Temmuz 2021, Perşembe
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Rize yine sele teslim! Dereler taştı, tarım arazilerini su bastı
Selin vurduğu ve 6 kişinin hayatını kaybettiği Rize'de yine dereler taştı, sel meydana geldi. Öte yandan selde kaybolan 2 kişiden 9 gündür haber yok. Sel ve heyelanda 47 bina yıkıldı, 41 araç kullanılamaz hale geldi. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Selman Kutlu son durumu aktardı.