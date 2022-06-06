06 Haziran 2022, Pazartesi
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Rize Çamlıhemşin'de boğa paniği! Seyircilerin arasında daldı
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, 26’ncı Ayder Kültür ve Doğa Festivali kapsamında yapılan geleneksel ödüllü boğa güreşlerinde arenadan kaçan boğalar, kalabalığın bulunduğu alana girdi. Kaçışanların panik anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.