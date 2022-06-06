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Rize Çamlıhemşin'de boğa paniği! Seyircilerin arasında daldı

DHA
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Giriş: 06.06.2022 14:21
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, 26’ncı Ayder Kültür ve Doğa Festivali kapsamında yapılan geleneksel ödüllü boğa güreşlerinde arenadan kaçan boğalar, kalabalığın bulunduğu alana girdi. Kaçışanların panik anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Boğa paniği! Seyircilerin arasında daldı BOĞA PANİĞİ! SEYİRCİLERİN ARASINDA DALDI

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Boğa paniği! Seyircilerin arasında daldı
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