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Riva neden siyah akıyor? Deredeki kirlilik A Haber drone'unda

A Haber
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Giriş: 10.01.2023 10:08
İstanbul Beykoz'da bulunan Riva Deresi'nin rengi yine siyaha dönüştü. Yağ benzeri tabakanın oluştuğu derede koku da artınca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler sudan numune alarak, inceleme başlattı. Tülay Ayçiçek o noktadan ayrıntıları aktardı.
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