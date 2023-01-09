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Riva Deresi’ndeki kirlilik yine suyun rengini değiştirdi! Şikayetler arttı | Bakanlık harekete geçti

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Giriş: 09.01.2023 11:08
İstanbul’un Beykoz ilçesinde bulunan Riva Deresi'nin rengi yine siyaha dönüştü. Yağ benzeri tabakanın oluştuğu derede kokunun da artmasıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler sudan numune alarak, inceleme başlattı. Derede görülen siyah rengin, laboratuvarda yapılacak testler sonucunda ortaya çıkacağı öğrenildi.
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